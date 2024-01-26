У ЗСУ розповіли про ракетну небезпеку з Чорного моря: скільки кораблів в акваторії

Судна також зосереджені в Азовському і Середземному морі.

Станом на ранок 26 січня російська армія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні чотири кораблі. Серед них три носії крилатих ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

"У Чорному морі чотири ворожі кораблі серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 14 ракет", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а ракетоносії відсутні. У Середземному морі РФ тримає два судна. Зокрема, один носій "Калібрів", загальний залп до вісім ракет.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомляли, що Росія шукає нову тактику та готує потужну атаку по Україні. Зокрема, йдеться про застосування безпілотників.

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