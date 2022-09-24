У ЗСУ розповіли про ще одне ураження Каховського мосту та понад півсотні мертвих росіян

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
У тому числі українські військові уразили понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, три осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс «Тор» в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – в Каховці.
Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.
Інші втрати ворога за бойовий день складають 51 росіянин, 152 мм гаубиця «Мста-Б», танк і 16 одиниць іншої автобронетехніки.
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