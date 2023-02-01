У ЗСУ розповіли про ситуацію біля Бахмута: знищено 360 російських військових

Поблизу Бахмута на Донеччині тривають бої. За добу російські окупанти 151 раз обстріляли позиції ЗСУ.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Це Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Парасковіївка. Було 56 обстрілів та 13 боєзіткнень в районі Соледара. Ворог має солідні втрати за добу", — розповів Череватий.

За його словами, за добу було знищено 360 російських військових. Крім того, 290 отримали поранення.

Своєю чергою, командир роти батальйону "Свобода" Євгеній Оропай сказав, що російські війська хочуть взяти трасу Костянтинівка - Бахмут, аби унеможливити постачання українським військовим боєкомплекти, медикаменти та підвозити підкріплення, але основний напрямок та основна частина траси контролюється ЗСУ.

"Якщо є навіть маленька можливість обстрілу (траси — ред.), ворог обов'язково нею скористається", — наголосив Оропай.

Нагадаємо, аналітики ISW не прогнозують захоплення Бахмута російськими військами і вважають малоймовірним, що окупанти зможуть здійснити раптове оточення українських сил у місті. Воно залишається місцем найбільш запеклого протистояння.

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