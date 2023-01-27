У ЗСУ розповіли про ситуацію біля Вугледара: росіяни зазнають великих втрат і відступають

Армії Російської Федерації не вдається досягнути успіху біля Вугледара в Донецькій області. Окупанти зазнають великих втрат.

Про це сказав спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Збройні сили Російської Федерації, використовуючи мотострілецькі підрозділи та морську піхоту, намагаються там досягнути значного успіху, але наражаються на серйозний опір від ЗСУ, зазнаючи втрат і відступають", - розповів він.

За словами Череватого, протягом минулої доби окупаційні війська здійснили 322 обстріли та 58 бойових зіткнень. ЗСУ ліквідували 109 окупантів. Крім того, 188 росіян поранено. Ворог також втратив чотири танки, три гармати, три БМП та три безпілотники.

Нагадаємо, у розвідці Великої Британії стверджують, що інформація росіян про нібито успіхи у районі Вугледара є фейковою. Російські коментатори заявляють, мовляв, армії РФ вдалося прорвати оборону ЗСУ на цих напрямках. Втім, це не так.

Окупанти знищують Вугледар. За містечко вже кілька діб поспіль точаться запеклі бої. Укранські армійці знищили там уже з десяток ворожих бронемашин та кілька сотень окупантів.

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