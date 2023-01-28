У ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні: підготовка до контрнаступу

ЗСУ продовжують виснажувати російську армію на півдні. Українські військові тримають окупантів під вогневим контролем, знищують склади ворога, а також місця їхньої дислокації. Захисники готуються до можливого наступу.

Про це повідомила в телемарафоні керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Ворог потребує місць дислокацій і опори як плацдарму, вони будуть вишукувати таку позицію. Свідчить про це і маневрування підрозділами по всьому лівобережжю, де вони намагаються облаштувати собі більш-менш стійкі позиції. Але постійна наша вогнева робота, наш вогневий контроль, який їм дошкуляє, не дає їм такої можливості", - наголосила речниця.

За її словами, виснаження ворога є частиною підготовки для можливого майбутнього контрнаступу українських військ.

"Нагадаю, що це і є дуже суттєвий вплив у межах підготовки до контрнаступу. Це виснаження потужностей ворога на моральному, логістичному і фізичному плані", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни заявляють, що президент-диктор Росії Володимир Путін у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу. Найімовірніше, в Луганській області. Диктатор готується до затяжної війни, вважають в ISW.

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