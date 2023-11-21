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У ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Танк. / Фото: Associated Press

Сталося майже 30 бойових зіткнень.

Російська окупаційна армія зменшили кількість спроб штурмувати позиції ЗСУ на Таврійському напрямку. Протягом минулої доби було знищено 339 росіян.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Російські окупанти зменшили кількість штурмових дій, але продовжують цинічно ігнорувати закони та звичаї ведення війни - вдарили ракетами із ЗРК С-300 по цивільному медичному закладу на Донеччині", - наголошує він.

Протягом минулої доби ворог завдав чотирьох ракетних ударів, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 637 артилерійських обстрілів. Крім того, знищено п'ять одиниць військової техніки противника. Зокрема, один ББМ та дві артсистеми.

Як повідомлялося, станом на 21 листопада 2023 року ЗСУ знищили 319 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 610 військових.

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Дата публікації
Перегляди
608
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