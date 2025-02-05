У ЗСУ розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку

Противник веде розвідку на цих напрямках і накопичує сили для здійснення штурмових дій.

Російські загарбники на Торецькому напрямку продовжують застосовувати свою тактику постійних штурмів малими піхотними групами.

Про це в етері телемарафону заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

Він заявив, що наразі сили оборони спостерігають переміщення ворога у західному напрямку до шахт.

"Якоїсь нової тактики на Торецькому напрямку ворог не застосовує — це малі штурмові групи та мінування. Фіксуємо постійне переміщення ворога серед центральної частини міста на захід, а саме — в напрямку шахти "Торецька" та в бік Кримського", - заявив Запорожець.

Крім того, військовий розповів, що противник веде розвідку на цих напрямках і накопичує сили для здійснення штурмових дій.

Раніше повідомлялося, що на Торецькому напрямку російські війська активно використовують міни для знищення укриттів та мінування території, щоб просуватися вперед.

Ми раніше інформували, що загарбники продовжують наступальні дії на Куп’янському напрямку, однак безрезультатно.

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