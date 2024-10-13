У ЗСУ розповіли про тактику росіян біля Часового Яру

Армія РФ скидає на Часів Яр до п'яти КАБів за один раз, переходять канал, намагаються накопичитись, щоб йти більшою групою на штурм позицій Сил оборони.

Про це розповів представник пресслужби 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація критично складна.

"За останні кілька тижнів не було, мабуть, жодного дня, коли б росіяни не намагалися протиснути нашу лінію оборони", - зазначив він.

За його словами, відбуваються постійні стрілецькі бої ворога з нашою піхотою.

"Хлопці, які тримають рубежі в окопах, це просто титани – вони роблять неймовірно складну роботу", - наголосив Петричак.

Росіяни нещадно руйнують місто – б’ють щодня з усього наявного в них озброєння і, окрім артилерії, РСЗВ, по українській лінії оборони активно працює російська авіація.

"КАБи падають по 4-5 штук за один раз і руйнують все, що може бути там. Плюс до цього некеровані авіаційні ракети, які закидають в нашому напрямку. Поки що ситуація контрольована, тобто лінія зіткнення не змінюється, але дуже складно", - наголосив Петричак.

Зазначимо, що російські загарбники продовжують безперервні штурми у намаганні проникнути у глиб Часового Яру.

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