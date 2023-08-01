У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Українські Сили оборони продовжують працювати на Таврійському напрямку та знищувати окупаційні війська.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 425 вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.

За його словами, протягом доби було знищено 22 одиниці військової техніки армії РФ. Зокрема, 3 ББМ, 7 одиниць артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 одиницю засобів ППО, 1 БпЛА, 9 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Крім того, українські оборонці ліквідували п'ять складів боєприпасів противника.

За минулу добу, 31 липня, було знищено пів тисячі окупантів. Станом на 1 серпня 2023 року ЗСУ знищили 246 690 солдатів армії Російської Федерації. Ворог втрати ще п'ять танків та десять дронів.

Читайте також: