У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Сили оборони знищили п'ять складів боєприпасів.
Збройні сили України мають успіхи на Таврійському напрямку. Протягом минулої доби українські оборонці знищили 16 одиниць ворожої техніки та ліквідували майже пів тисячі окупантів.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання", - повідомив Тарнавський.
Протягом доби українські Сили оборони вбили, поранили й взяли в полон 257 окупантів, серед яких 49 - ліквідовано, 208 - поранено.
Також було знищено 16 одиниць військової техніки росіян. Зокрема: чотири ББМ, міномети один безпілотник, п'ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Також було знищено п'ять складів боєприпасів.
Нагадаємо, тим часом у ЗСУ називають важкою ситуацію на Куп’янському напрямку. За минулу добу окупанти намагалися п'ять разів атакувати українські позиції.