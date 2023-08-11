Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
441
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Збройні сили України. / Фото: Associated Press

Сили оборони знищили п'ять складів боєприпасів.

Збройні сили України мають успіхи на Таврійському напрямку. Протягом минулої доби українські оборонці знищили 16 одиниць ворожої техніки та ліквідували майже пів тисячі окупантів.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання", - повідомив Тарнавський.

Протягом доби українські Сили оборони вбили, поранили й взяли в полон 257 окупантів, серед яких 49 - ліквідовано, 208 - поранено.

Також було знищено 16 одиниць військової техніки росіян. Зокрема: чотири ББМ, міномети один безпілотник, п'ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Також було знищено п'ять складів боєприпасів.

Нагадаємо, тим часом у ЗСУ називають важкою ситуацію на Куп’янському напрямку. За минулу добу окупанти намагалися п'ять разів атакувати українські позиції.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
441
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація