У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Українські Збройні сили продовжують працювати на Таврійському напрямку та знищувати окупаційні війська РФ.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань", - повідомив представник ЗСУ.

За його словами, російська армія протягом минулої доби 16 разів атакувала українські позиції. Окупанти здійснили 626 обстрілів та завдали 15 авіаударів.

Протягом доби було ліквідовано 79 російських загарбників, а 153 отримали поранення. Крім того, знищено 27 одиниць військової техніки ворога. Зокрема, шість танків, вісім артилерійських систем та мінометів, один РСЗВ, один безпілотник.

Крім того, українські оборонці ліквідували шість складів боєприпасів та один командно-спостережний пункт армії РФ.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 серпня ЗСУ ліквідували ще 460 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати росіян складають 257 470 загиблих.

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