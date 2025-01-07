У ЗСУ розповіли, що відбувається на Харківському напрямку

Українські бійці продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Протягом минулої доби відбито три ворожі атаки в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 7 КАБів, 8 НАР, а також 36 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 352 обстріли позицій ЗСУ.

Про це повідомляє ОТУ "Харків".

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Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога за минулу добу склали 85 істоту, з них безповоротні – 35, санітарні – 50. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 бойову броньовану машину,

3 артилерійські системи,

19 автомобілів,

6 одиниць спецтехніки,

46 БпЛА.

Знищено:

68 укриття для особового складу,

5 стартових позицій запуску БпЛА,

2 місце зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - підсумували у відомстві.

Як зазначалося, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1970 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби протиповітряної оборони, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 170 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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