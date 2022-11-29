У ЗСУ розповіли, чи критична ситуація у Бахмуті: "Це - найжорстокіший та найагресивніший напрямок"

На Бахмутському напрямку зараз тривають найзапекліші бої. Туди росіяни підтягнули резерви та постійно атакують позиції ЗСУ, проте Сили оборони протистоять ворогу.

Про це сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в етері "24 каналу".

"Сьогодні Бахмут - це найжорстокіший напрямок та найагресивніший. Ворогу туди вдалось підтягнути найбільше резервів. Там діє ПВК "Вагнер", як найбільша ударна сила. А тому там йдуть позиційні бої та лінія фронту вигинається. Але надкритичного там нічого немає. Командування відслідковує процес та реагує на кожен крок ворога, навіть якщо є просування: вибудовується лінія оборони, наноситься удар, щоб унеможливити їм пройти далі. Головною ціллю наступу є вихід у тил ворога або охоплення ворога та змушення його здатись. Цього вони не досягнули. Процес тяжкий, але контрольований. За кожне просування у ворога є величезні втрати. Ми контролюємо свої позиції та вирівнюємо лінію фронту", - пояснив Череватий.

Ситуація у Бахмуті

Російські окупанти постійно атакують український Бахмут та нещадно обстрілюють місто, стираючи його з лиця землі.

Американський Інститут вивчення війни (ISW.) вважає, що ситуація навколо міста Бахмут на Донеччині залишається напруженою. Нещодавні заяви про те, що Росія захопила Бахмут 27 і 28 листопада, не передвіщають неминуче оточення міста Росією.

Командування РФ не жаліє людей і техніку, щоб продемонструвати хоч якийсь результат на фронті. Наразі найважча ситуація на фронті, як і в попередні місяці – в Донецькій області, в районі Бахмута та Авдіївки.

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