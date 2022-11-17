У ЗСУ розповіли, скільки ракет вдалося збити під час масованої атаки росіян 17 листопада: "Не дуже вдала робота"

У ЗСУ розповіли, що з 18 ракет, які росіяни випустили по Україні, збити вдалося лише 6. Це пов'язано з тим що ЗСУ не мають достатньо засобів протиповітряної оборони, щоб працювати ефективно.

Вранці 17 листопада російські окупанти переважно зі своєї авіації випустили по Україні 18 ракет. Однак українській ППО збити вдалося лише 6 з них.

Чому так сталося розповів спікер Повітряних сил Юрі Ігнат в ефірі телемарафону.

Наразі відомо, що окупанти випустили у бік України ракети типу С-300, Х-101, Х-555, Х-59 та "Калібр".

За словами Ігната, на Київщині вдалося збити чотири крилаті ракети та 5 "Шахедів", а на Одещині — щонайменше дві керовані авіаційні ракети Х-59. Щодо інших повітряних загроз, інформацію уточнюють.

Проте Ігнат зазначив, що цього разу робота ППО була не такою вдалою, як у попередні рази.

"Це обумовлюється тим, що Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, щоб працювати ефективно. Сьогодні потребуємо саме тих систем, які дають 100% результат у тих напрямках, де вони стоять. Ми не можемо зараз уточнювати, де знаходяться Iris-T і NASAMS, але в зонах своєї відповідальності, все що входить до зони їх ураження, крилатих ракет або "Шахедів", ці комплекси однозначно збивають", — пояснив речник Повітряних сил.

Крім того, Ігнат повідомив, що ракети Х-101 та Х-555 могли запускати з Волгодонська, а "Калібри" — з Чорного моря. Дронами росіяни атакували з півночі України — ймовірно, з території Білорусі та Курської області.

ТСН.ua зібрали усе, що наразі відомо про чергову масовану ракетну атаку Росії по Україні.

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