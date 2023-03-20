У ЗСУ розповіли, скільки російських військ перебуває в Білорусі

У Білорусі перебуває близько 4 тисяч російських військовослужбовців. Зазначається, що вони проходять навчання під керівництвом білоруських інструкторів.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна.

Наєв розповів, що це здебільшого мобілізовані росіяни.

"Ще з жовтня минулого року військово-політичним керівництвом РФ прийнято рішення про розгортання на території Білорусі регіонального угруповання військ союзної держави. Офіційно Росія заявила про розміщення 9 тисяч військовослужбовців", - пояснив Наєв.

За словами експерта, вони проходять тримісячний курс підготовки у складі підрозділів територіальних військ РФ під керівництвом білоруських інструкторів.

"Надалі ці мобілізовані переміщуються назад до Росії для ведення бойових дій на території України", - додав генерал-лейтенант.

Напередодні командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів нараду з питань удосконалення захисту населення у Чернігівській області, яке мешкає у прикордонних районах з Росією і зазнає артилерійських та мінометних обстрілів.

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