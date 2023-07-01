У ЗСУ розповіли, скільки ворожих "Іскандерів" та "Кинджалів" збили за червень - інфографіка

За червень ворог 22 рази здійснив масований обстріл України з повітря.

Збройні сили України упродовж червня збили сім балістичних ракет "Іскандер-М", шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" та вісім вертольотів: сім Ка-52 "Алігатор" і один Мі-24.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграмі.

За його словами, ворог 22 рази здійснив масований обстріл України з повітря, застосувавши різні типи озброєння, а сили ППО дали гідну відсіч росіянам.

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Зазначається:

6 червня було знищено 35 крилатих ракет Х-101/Х-555

16 червня ППО збили 6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал"

20 червня було знищено 32 "шахеди"

24 червня ППО збили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 1 крилату ракету "Калібр".

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Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на даний момент неможливо назвати точну кількість жертв російської війни. Втім, Росія зазнає набагато більших втрат серед військових, ніж наша Україна.

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