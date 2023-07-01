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У ЗСУ розповіли, скільки ворожих "Іскандерів" та "Кинджалів" збили за червень - інфографіка

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У ЗСУ розповіли, скільки ворожих "Іскандерів" та "Кинджалів" збили за червень - інфографіка

За червень ворог 22 рази здійснив масований обстріл України з повітря / Фото: Associated Press

За червень ворог 22 рази здійснив масований обстріл України з повітря.

Збройні сили України упродовж червня збили сім балістичних ракет "Іскандер-М", шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" та вісім вертольотів: сім Ка-52 "Алігатор" і один Мі-24.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграмі.

За його словами, ворог 22 рази здійснив масований обстріл України з повітря, застосувавши різні типи озброєння, а сили ППО дали гідну відсіч росіянам.

Зазначається:

6 червня було знищено 35 крилатих ракет Х-101/Х-555

16 червня ППО збили 6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал"

20 червня було знищено 32 "шахеди"

24 червня ППО збили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 1 крилату ракету "Калібр".

ЗСУ у червні показали рекорд зі знищення техніки окупантів / ©
ЗСУ у червні показали рекорд зі знищення техніки окупантів

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на даний момент неможливо назвати точну кількість жертв російської війни. Втім, Росія зазнає набагато більших втрат серед військових, ніж наша Україна.

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Дата публікації
Перегляди
1025
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