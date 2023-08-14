У ЗСУ розповіли, у якому стані Кримський міст після ударів

Кримський міст, який незаконно звели росіяни, продовжує функціонувати, проте неповноцінно. Окупанти посилили охорону цього об'єкту.

Про це в етері телемарафону сказав представник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що окупанти дуже хвилюються через ймовірну "бавовну" на Кримському мосту, що зігнали туди багато озброєння.

"Вони настільки зараз переймаються за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все наявне, що у них є у прикордонних військах ФСБ Росії. Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13-15 одиниць", - сказав він.

Плетенчук пояснив, що автомобільна ділянка мосту наразі працює у реверсному режимі, тоді як його залізнична частина функціонує у "більш-менш штатному режимі".

Нагадаємо, у Мережі з'явилися нові супутникові фото, як окупанти ремонтують Кримський міст після другої серйозної "бавовни" 17 липня.

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