У ЗСУ розповіли, як і де Росія ховає свої кораблі від українських атак

Країна-агресорка Росія ховає свої кораблі від українських атак на півдні країни - у бухті Новоросійська. Вхід до неї загороджений затопленими баржами.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Зараз вони фактично закрилися в пункті базування Новоросійська, закрили вхід до гавані, поставили загородження і просто сидять на базі", - розповів він.

Захист кораблів за допомогою затоплених барж використовується Росією вже близько 10 років. Зокрема, під час анексії Криму. За словами Плетенчука, затоплені баржі, на які вішають бонові загородження, використовують для так званого захисту Кримського мосту від українських дронів.

Наразі в акваторії Чорного та Азовського моря відсутні російські ракетоносії.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла про загрозу з Чорного моря. Наразі російська армія не виводила ракетоносії до акваторії. Втім, залишається небезпека. Зокрема, окупанти періодично намагаються атакувати острів Зміїний на Одещині.

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