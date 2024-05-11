У ЗСУ розповіли, як наступ росіян на Харківщині позначився на ситуації на півдні

Наступ російської армії у Харківській області не став тригером для активізації ворога на півдні України. Понад десять штурмів відбулося у Запорізькій області.

Про це повідомив керівник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в телемарафоні.

"Змін в стані, положенні та характері дій ворога не виявлено, точніше вони відсутні. Так само як відсутні ознаки створення наступальних угрупувань. Якщо там це було очікувано (в Харківській області, - ред), то на півдні таких ознак немає", - розповів він.

З його слів, загалом протягом доби в операційній зоні ОК "Південь" було 14 штурмів. Здебільшого ворог був активним у Запорізькій області - біля Роботиного та Старомайорського.

"Також ворог здійснював спроби штурмів у Херсонській області, в районі Кринок. Але ситуація залишається стабільною. Вчора був перший день, коли не було зафіксовано бойових зіткнень в районі острова Нестрига", - розповів Плетенчук.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про ситуацію станом на ранок 11 травня. Зазначається, що Збройні сили України відбили понад 20 атак на Слобожанському і Куп’янському напрямках.

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