У ЗСУ розповіли, як окупантам відбити бажання воювати взимку

У ЗСУ попередили росіян про "сюрпризи із неба".

Взимку Збройні сили України будуть намагатися перерізити логістичні шляхи російських окупантів.

Про це розповів керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі інформаційного марафону.

Таким чином, як він пояснив, загарбники будуть голодні та холодні, щоб атакувати українські позиції.

"Наше основне завдання, щоби усе, що відбувається зараз, допомагало Збройним силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоби вони були холодні, голодні і у них не було бажання воювати", - сказав він.

Нагадаємо, командир першого штурмового батальйону третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко "Ролло" у інтерв'ю Наталії Мосейчук назвав головне завдання України у війні проти Росії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 8:00 19 листопада. Нічна атака і ранкові вибухи в Херсоні

Читайте також: