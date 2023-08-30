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У ЗСУ розповіли, як окупанти на півдні потрапили самі у свою ж пастку

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У ЗСУ розповіли, як окупанти на півдні потрапили самі у свою ж пастку

Російські військові / Фото: Associated Press

За її словами, для українських військових мінні поля не є критичними.

Після підриву Каховської ГЕС на лівому березі Дніпра міни хаотично розкидані, це передусім стало пасткою для самих же окупантів.

Про це розповіла 24 Каналу керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, для українських військових мінні поля не є критичними.

"Міни розкидано стихійно, безсистемно й безконтрольно. Немає карти полів, тому дуже часто, намагаючись протиснутись до берега, окупанти підриваються на своїх же пастках", - сказала Гуменюк.

Також вона додала, шо ситуація, яка є зараз на підвні, ускладнює загрбникам повернення раніше захоплених позицій. 

"Вогонь по тих місцевостях, де розкидані їхні міни, є більш уразливим. Тому для нас це, як додаткове підсилення з їхнього ж боку", - зауважила Гуменюк.

Як повідомляли раніше, Пентагон зробив нову заяву про контрнаступ України.

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Дата публікації
Перегляди
3975
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