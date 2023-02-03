У ЗСУ розповіли, як військові готуються зустрічати ворога з півночі

Щоденно на ділянках відповідальності виставляються посилені прикордонні наряди.
Охорону та оборону державних об'єктів критичної інфраструктури у Північній операційній зоні посилили.
Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, для відбиття можливого проникнення на територію України озброєних військових груп ворога, на основних маршрутах облаштовані вогневі опорні пункти. Організовано також взаємодія з підрозділами всіх Сил оборони щодо порядку оповіщення у разі виявлення диверсійно-розвідувальних груп противника.
"Щоденно на ділянках відповідальності виставляються посилені прикордонні наряди, здійснюється моніторинг прилеглої території з використанням безпілотної авіації. Ведеться постійне спостереження за повітряною ситуацією всіма засобами протиповітряної оборони", ‒ зазначив Наєв.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі України повідомляли, що ударного угруповання, яке б на сьогодні було готове зайти на територію України з території Білорусі, наразі немає. Утім необхідно бути пильними і розуміти, що ворог не полишив намірів захопити Україну.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов вважає відновлення наступу сил, розташованих на півночі України, в Білорусі, малоймовірним.
Читайте також: