У ЗСУ розповіли, яка буде ситуація на фронті взимку та які плани у росіян

Російські війська не планують підготовку до зимових умов на фронті. Вони зосереджені на досягненні своїх цілей до настання холодів.

Про це розповіла в етері телемарафону речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз в Донецькій області", - повідомила вона.

Російські загарбники, за словами речниці, застосовують артилерію, FPV-дрони та інші засоби для досягнення своїх цілей до настання морозів.

У той же час українські війська активно готуються до зими, що ускладнить росіянам штурм українських позицій, коли прийдуть холоди. "Тож ми будемо готові, а вони – ні, і їм буде набагато важче нас штурмувати", – підсумовує вона.

Нагадаємо, майор ЗСУ з 36-ої окремої бригади морської піхоти Валерій Прозапас зазначив, що просування російських підрозділів на легкій техніці ускладниться з початком дощів. Він підкреслив, що російські війська намагаються створити якомога більше невеличких плацдармів на фронті в Україні, щоб продовжити своє просування за кращих погодних умов.

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