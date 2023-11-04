У ЗСУ розповіли, яка зброя необхідна Силам оборони на півдні

Враховуючи специфіку лінії фронту на півдні, то Збройним силам України необхідна зброя, яка зможе руйнувати запасні лінії оборони окупантів. Аби під час відступу, росіяни не мали можливості закріпитися.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони “Південь” Наталія Гуменюк.

"Якщо говорити про специфіку нашої зони відповідальності, лінія фронту, яка проходить по річці Дніпро і розділяє фактично територію Херсонщини на підконтрольну Україні та тимчасово окуповану, подальший розвиток подій передбачає знищення потужностей ворога в його глибокому тилу", - наголошує Гуменюк.

За її словами, за час окупації території України на півдні загарбники непогано обладнали ешелони оборони. Вони дуже міцні, зауважує представниця ЗСУ.

"З цим зіткнулися українські війська на Запорізькому напрямку, коли почали просування суходолом, розуміючи, що забетоновані лінії оборони дуже складно долати. Ворог на них міцно тримається. Тому нам необхідна зброя, яка зможе зруйнувати запасні лінії оборони. Відступаючи, ворог не матиме можливості закріпитися", - зауважила Гуменюк.

Вона наголошує, що росіяни на півдні використовують тимчасово анексований Крим як хаб, який вони облаштували як зону зосередження додаткових ресурсів.

"Кримський півострів - це, зокрема, місця вильоту тактичної авіації РФ - те, від чого особливо зараз страждає правий берег Дніпра і правобережна частина Херсонської області. Йдеться про атаки авіабомбами. Припинити їх ми можемо тільки, знищивши ворожу авіацію. Ось у цьому й полягає потреба ЗСУ - у далекобійній і дуже точній комплектації нашого озброєння", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, військовий експерт Валерій Рябих назвав наступні цілі для ураження ракетами ATACMS. З його слів, бо тепер Сили оборони з більшою точністю зможуть вражати аеродроми, засоби ППО та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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