У ЗСУ розповіли, яке завдання керівництво Росії поставило окупантам

Російські окупанти спробують вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи на фронті.

Такий прогноз озвучив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі каналу Freeдом.

"Противник намагатиметься прорвати нашу оборону, наскільки в нього вистачить сил. Те, що ми бачимо зараз — найімовірніше, військово-політичне керівництво поставило завдання взяти хоча б адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб показати, що вони звільнили так звані "ДНР "і "ЛНР", — заявив він.

Як запевнив Череватий, українські Збройні сили зроблять усе, щоб цього ніколи не сталося. За його словами, ЗСУ, накопичивши резерви та вогневі засоби, можуть завдати удару і за можливості перейти в контратаку, "як під час Харківської та Лиманської операції".

Представник ЗСУ не уточнив, де саме очікувати контрнаступу — "на тому напрямку, який наше керівництво вважатиме зараз найбільш вдалим".

Також Череватий зазначив, що наступальні дії на фронті можуть бути ускладнені для обох сторін через погоду:

"Погода демаскує. Театр військових дій виходить зовсім інший через те, що немає листя, немає маскування, відкрита місцевість. Якщо будуть дощі, бруд і сльота, це впливає на тих, хто намагається вести наступ — і ворога, і нас. Спочатку в багні застряє колісна техніка, автомобілі, бронетранспортери та інші засоби, а потім танки та БМП. Відповідно, не виходить вести наступ, і війна стає артилерійською та війною вилазок”.

За його словами, "тільки якщо промерзне ґрунт і будуть певні умови, сторони можуть розпочати наступальні дії".

Бойові дії на Донбасі

Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються одними з найгарячіших точок на фронті.

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, особливо важко українським захисникам біля Вугледара й Павлівки та на лінії Бахмут-Соледар.

У ЗСУ повідомили, що Росія втрачає на Донеччині батальйон щодня. В телефонній розмові, яку перехопила українська розвідка, один мобілізований розповів, як "кадировці" не дозволяють росіянам залишати позиції.

Президент Володимир Зеленський назвав Донбас "епіцентром найбільшого божевілля РФ".

Військовий експерт Роман Світан повідомив, що Росія перекинула на Донбас війська, які відступили з Херсона на правий берег Дніпра. Бойові штурмові частини посилили тиск окупантів на східному напрямку.

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