У ЗСУ розповіли, які війська та підрозділи РФ воюють проти них на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку проти української армії здебільшого воюють десантні війська, підрозділ "Ахмат" і формування "Еспаньола" – "фанатський спецназ" російського футбольного клубу ЦСК.

Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заступник комнадира 3-ої штурмової бригади Максим Жорін.

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Він додав, що російська армія стягує на Бахмутський напрямок підрозділи, які воювали на півночі й півдні України, а натомість туди вони планують завести новосформовані резерви.

"Частина підрозділів, які сюди перекидаються, які зараз тут перебувають, – це регулярні частини, які були виведені ще раніше з інших напрямків, доукомплектовані, провели злагодження і перекинуті сюди", - розповів він.

За словами Жоріна, він закликав не обманювати себее і не недооцінювати ворога. Він зазначив, що російські військові не мають проблеми із поповненням підрозділів особовим складом.

"Люди мають перебувати в реальному світі і не обманювати себе, що у ворога щось закінчується. Поки що в них ще досить багато сил, резервів, техніки, людей", – сказав він.

Як повідомляли раніше, російські окупанти терміново будують нову лінію оборони на Нікольському напрямку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На шляху до Бахмута! Потужні кадри з воїнами ЗСУ!

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