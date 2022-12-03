У ЗСУ розповіли, які війська і на які напрямки Росія кидає на Донбас

На початку повномасштабного вторгнення Росія кидала в Україну більш професійний склад свого війська, а зараз - буль-кого.

У Збройних силах повідомили, що Росія через величезні втрати кидає на схід підрозділи різних військ, зокрема піхоту, танкові та механізовані підрозділи.

Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росія кидала в Україну більш професійний склад свого війська, однак через суттєві втрати зараз відправляє будь-кого, аби вмів тримати зброю у руках.

Він розповів, що на окупованій території Луганщині частково ще залишилися десантники, в районі Вугледара Донецької області перебуває морська піхота, поблизу Бахмута - зеки-вагнерівці. Їхнє завдання - виснажувати Сили оборони своїми атаками.

"Усі ці військові частини вони змушені поповнювати мобілізованими на тлі великих втрат. За цю добу було знищено 510 окупантів, абсолютна більшість з них – на Східному фронті", – зазначив речник Східного угруповання військ.

Тож головною проблемою російського війська є особовий склад, який вони постійно змушені оновлювати, додав Череватий.

Ситуація на сході

Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні 3 грудня поінформував, що найгарячіше на фронті є на Донеччині, а саме в районі Бахмута і Соледара.

Зауважимо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові продовжують вести наступ на Авдіївському і Бахмутському напрямках. Там вони активно застосовують авіацію для підтримки наземних угруповань.

За даними військового експерта Дмитра Снєгирьова, ЗСУ контролюють всі логістичні траси свого забезпечення в районі Бахмута, а а ПВК "Вагнер" перейшла там до оборони.

Зеленський за 3 грудня: війна, церква, енергетика

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