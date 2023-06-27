У ЗСУ розповіли, які системи ППО найбільше потрібні Повітряним силам

Наразі Україна не може розраховувати на швидке постачання західних винищувачів.

Українські сили протиповітряної оборони потребують нових систем Patriot, а також ракет до тих систем, які вже поставили західні партнери.

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Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що наразі повітряні сили зосереджені на отриманні ракет до існуючих систем ППО, оскільки не можуть розраховувати на швидке постачання західних винищувачів.

"Нам потрібно все й потроху. Пріоритет, звичайно ж – системи протиповітряної оборони. Тому, що літаки швидко не будуть, нам потрібні ППО, потрібні Patriot та зенітні ракети до вже існуючих систем (NASAMS, IRIS-T та радянська система С-300)... Ми зараз залежимо від поставок саме боєкомплектів до цих систем", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат заявляв, що Україна контролює власний повітряний простір, однак захисники потребують більше західних систем ППО, які вже показали свою ефективність на полі бою.

Крім того, ми раніше інформували, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов сказав, що заяви російського диктатора Путіна про знищення 5 систем Patriot в Україні — це очевидна брехня, що сприймається лише внутрішнім російським споживачем.

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