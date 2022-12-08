У ЗСУ розповіли, якими ракетами Росія обстрілює Україну: "Одну з них неможливо збити"

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія обстрілює Україну далекобійними ракетами. Проте ракети із комплексів С-300 ЗСУ не можуть збивати, оскільки у нас немає таких систем ППО.

Про це він сказав в етері телеканалу Freeдом.

"Якщо ми говоримо про стратегічну авіацію, то там йде три типи ракет, які є далекобійними. Вони можуть бити на далекі відстані. Це - ракети Х-101, Х-555 та ракета Х-55, яка є ядерною ракетою, але без "ядерної начинки". Її використовують, як обман, щоб виснажити нашу ППО. Також у них є ракета Х-22, дальністю 600 км. Вони можуть підійти до 100 км до українського кордону та звідти запускати Х-22. Ця ракета не точна, але руйнівна, від неї страждають мирні жителі. Є ще С-300 і це доводить, що в них бракує ракет до "Іскандерів". А тому РФ просить в Ірану балістичні ракети", - пояснив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил України додав, що ракету С-300 поки неможливо збити з тих засобів ППО, які є в Україні.

"Ракети від С-300 вони використовують по прифронтових містах, дальність їхнього польоту до 150 км. Але чим більша дальність, тим більша їхня неточність. Від цього страждають мирні. Я хочу сказати, що ракету С-300 збити неможливо тими засобами ППО, які у нас є. Їх можна тільки знищити на складах. У РФ є ще орієнтовно 7 тисяч таких ракет", - пояснив Ігнат.

Ракетні обстріли України

Російські терористи від 24 лютого масовано обстрілюють Україну всіма типами ракет, які у них є. Окупанти цілять по військовій інфраструктурі, транспортній та по звичайних житлових будинках. Від 10 жовтня Росія почала масовано обстрілювати енергетичну систему України.

Лише 5 грудня окупанти випустили по нашій державі 70 ракет, з яких орієнтовно 60 вдалось збити. Метою загарбників є спроба залишити українців без електрики та опалення під час зими. Терористичні дії окупантів схвалює диктатор Путін, мовляв так "Росія мстить за Кримський міст".

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