У ЗСУ розповіли, який населений пункт окупанти найбільше штурмують на Куп'янському напрямку

Ситуація на цій ділянці фронту напружена.
На Куп'янському напрямку найгарячіше біля села Синьківка, що біля міста Куп'янськ. Росіяни не припиняють спроб захопити цей населений пункт.
Про це заявив речник прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається стабільно напруженою.
"Ворог здійснює спроби штурмових дій. Найгарячіша ситуація - в напрямку Синьківки. Ворог не полишає спроб зайняти цей населений пункт. Тримаємо оборону. Усі спроби ворога здійснювати штурми провалилися", - повідомив Шевцов.
Речник прикордонного загону каже, що у штурмах Синьківки загарбники використовують різноманітні способи.
"Це можуть бути штурми маленькими групами - купчаться безпосередньо поблизу лінії зіткнення, група до десяти людей іде в штурм, ми їх ліквідовуємо. Замість них іде ще одна така група. Інший варіант - група на техніці. Відбувалися спроби заїхати на техніці в Синьківку, всі спроби ми припиняємо, вражаємо живу силу та техніку противника. Техніку використовують і стару, і нову. Це і танки, і БТР, і БМП, але вся техніка, яка підходить ближче до лінії, знищується", - розповів Іван Шевцов.
Нагадаємо, на Куп’янському напрямку окупанти масово хворіють "мишачою лихоманкою". Скарги на захворювання від особового складу командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях.