Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ЗСУ розповіли, з якої зброї можна збити іранські безпілотники Shahed-136

Дата публікації
Перегляди
354
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ЗСУ розповіли, з якої зброї можна збити іранські безпілотники Shahed-136

фото / Повітряне командування "Схід"

Повітряні сили ЗСУ досліджують ефективність іранських безпілотників.

Наразі уже вдалось збити два іранських безпілотники

Про це у коментарі "Українській правді" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

Ігнат пояснив, що іранський дрон - це малопомітна радіолокаційно, відносно невелика повітряна ціль, яка здебільшого летить на низькій висоті. Цей дрон можливо збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю. Найкраще для знищення таких цілей підходять зенітні гармати або такі засоби ППО, як українська "Шилка", або ж німецький "Гепард".

Також його можна знищити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Росія вже використовує в Україні бойові безпілотники з Ірану.

Читайте також:

В Україні виробляють власні безпілотники: що вони вміють і в чому перевага - Володимир Яценко

В Україні виробляють власні безпілотники: що вони вміють і в чому перевага - Володимир Яценко

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
354
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація