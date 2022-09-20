У ЗСУ розповіли, з якої зброї можна збити іранські безпілотники Shahed-136

Повітряні сили ЗСУ досліджують ефективність іранських безпілотників.
Наразі уже вдалось збити два іранських безпілотники.
Про це у коментарі "Українській правді" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Ігнат пояснив, що іранський дрон - це малопомітна радіолокаційно, відносно невелика повітряна ціль, яка здебільшого летить на низькій висоті. Цей дрон можливо збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю. Найкраще для знищення таких цілей підходять зенітні гармати або такі засоби ППО, як українська "Шилка", або ж німецький "Гепард".
Також його можна знищити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, Росія вже використовує в Україні бойові безпілотники з Ірану.
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