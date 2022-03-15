У ЗСУ розповіли, за яких умов залучатимуть солдатів-строковиків до оборони держави

На період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не здійснюється.
Військових строкової служби залучатимуть у тому випадку, якщо бойові дії відбуватимуться на тепер мирній території України.
Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач, пише "Інтерфакс-Україна".
"Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні Операції об'єднаних сил їх не залучали, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує. Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії – ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках", - сказав Горбач.
Він наголосив, що на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не здійснюється.
"Загалом проходження строкової військової служби на період воєнного часу законодавством нічим не відрізняється", – уточнив Горбач.
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