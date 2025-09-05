У ЗСУ розповіли про три основні цілі ворога на осінь

Війна в Україні / © Getty Images

Реклама

Російське військове командування дало нове завдання своїм підрозділам — протягом осені захопити одразу три міста Донеччини: Покровськ, Мирноград та Добропілля.

Про це повідомив речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський в ефірі телемарафону.

За його словами, головна мета ворога зараз — встановити контроль над Покровсько-Мирноградською агломерацією. Для цього росіяни формують так званий «коридор» від Никанорівки та Маяка у напрямку Добропілля і перекидають туди додаткові резерви.

Реклама

«У них є ризик, що наші сили переріжуть цю ‘кишку’, тому вони підтягнули туди цілі бригади з інших ділянок фронту», — зазначив Бєльський.

Першою ціллю визначене Добропілля. Якщо росіяни зможуть його захопити, надалі вони планують зосередитися на Мирнограді та Покровську. У перспективі ж окупанти хочуть оточити Костянтинівку, щоб відрізати українські логістичні маршрути.

Попри це, ворог зазнає великих втрат. Лише за минулу добу на Покровському напрямку українські сили знищили 153 окупантів.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери висловлюють зростаюче занепокоєння щодо можливого нового наступу російських військ на Україну.

Реклама

Ми раніше інформували, що попри всю колосальну кількість сил, яку кинув у цей наступ Путін росіянам не вдалося захопити жодного міста на Донеччині та Харківщині протягом літа.