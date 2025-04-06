У ЗСУ розповіли, що відбувається на Сіверському напрямку

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

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На Сіверському напрямку ворог намагається прорвати оборону ЗСУ. Окупанти задіюють всі вогневі засоби та штурмують малими групами.

Про це в ефірі “Ми Україна” повідомив пресофіцер бригади Рубіж, майор НГУ Максим Таран.

“Незважаючи на погодні умови, противник все одно відправляє на штурми свій особовий склад – або в пішому форматі, або на мотоциклах, автомобілях, які вони купують власний кошт. Таким чином противник намагається знайти слабкі ділянки місцевості нашої оборони, відправляє на штурм піхоту. Хоче знайти слабке місце, щоб потім сконцентрувати більш масивний удар", — зазначив Таран.

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За його словами, броньовану техніку ворог застосовує рідше, адже поновити важкокаліберну техніку йому важче, аніж особовий склад. Тому окупантів з легкістю відправляють на смерть.

Раніше у британській розвідці заявили. що росіяни збільшили кількість атак на фронті і повідомили, як просуваються окупанти.