У ЗСУ розслідують домагання до військової: що каже командування

ЗСУ на фронті / © СБУ

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У Збройних силах України розпочали службове розслідування через заяву військової Єлизавети Марцинюк про домагання з боку побратима у частині А5001.

Про це повідомили у відповіді на запит, направлений редакцією «УП. Життя» до командування Сухопутних військ.

Там наголосили: у разі підтвердження факту порушення законодавства винні особи будуть притягнуті до відповідальності.

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Командування заявляє, що дотримується політики нульової толерантності до будь-яких порушень з боку військовослужбовців. Розслідування перебуває на особливому контролі.

«Лише остаточне рішення дозволить оцінити всі обставини, встановити умови, які могли сприяти правопорушенню, та визначити ступінь вини причетних», — зазначили у відповіді.

Також представники Сухопутних військ закликали громадськість утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування.

Нагадаємо, раніше військовослужбовиця Єлизавета Марцинюк, командирка відділення взводу розвідки та керування бойовими безпілотними системами з позивним «Мавка», розповіла про неодноразові випадки домагань, які траплялися під час її служби.

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За словами захисниці, вночі їй довелося тікати від чергового побратима, який у самій білизні проник у її кімнату та ліжко, не реагуючи на відмову.

Вона зазначила, що змогла уникнути зґвалтування, але ця ситуація не минула для неї без наслідків.