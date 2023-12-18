У ЗСУ скаржаться на бюрократію на шляху до перемоги та ставлять нову мету на зиму 2024 — AP

З настанням зими хвилювання щодо кращого оснащення російської армії все більше загострюється. Бійці ЗСУ розчаровані тим, що знову обороняються у виснажливій війні. Невдоволення у ланах ЗСУ, яке колись було надзвичайно рідкісним і виражалося лише в приватних бесідах, тепер стає більш поширеним і відкритим. Зокрема вони кажуть, що бюрократія встала на шляху перемоги — ЗСУ склали план на зиму, але мають сумніви. Через дурні затримки з оформленням документів, армію Україну вже "підвели" в районі Запорізької області.

Про це йдеться у матеріалі АР.

Аналітики кажуть, що російські війська мають захопити усю східну Україну цієї зими, щоб президент Росії Володимир Путін міг посилатися на ці так звані досягнення під час своєї кампанії за переобрання, результат, який майже безперечний.

"Підбадьорений нещодавніми досягненнями на полі бою, минулого тижня Путін заявив, що він залишається повністю відданим війні, і розкритикував Україну за те, що вона "пожертвувала" військами, щоб продемонструвати успіх західним спонсорам", — йдеться у матеріалі.

"Українці знають, що гра росіян покращується. Вони бачать, що відбувається в Конгресі США, а також в ЄС", — сказав колишній генерал британської армії Річард Берронс.

Цієї зими Україна може оборонятися, але її військове керівництво каже, що не має наміру припиняти боротьбу, додав він.

Також видання надає слова бійця ЗСУ, який каже, що на звільнення України необхідні дрони.

"Вони необхідні у більшості кропітких операцій, націлених на звільнення України", — йдеться у розповіді бійця.

Але Україна з підготовкою операторів дронів "не квапиться". Його особистий досвід такий: оформлення необхідних документів від кількох державних установ довелося чекати 7 місяців 75 військовим, які могли б цей час витратити на ліквідацію росіян.

"Ми втратили час даремно", — каже він.

Його критику поділяють й інші командири військових частин. Вони також скаржаться на зрив у виконанні бойових задач через "дефіцит" особового складу та затримки у ремонті дронів.

Тим часом глава Міноборони України Рустем Умеров запевняє, що держава має достатньо солдатів та зброї, щоб розпочати наступний етап бойових дій.

"Ми здатні і можемо захистити наших людей, і ми будемо це робити... У нас є план, і ми будемо за ним йти", — казав Умєров у грудневому інтерв'ю виданню.

Нагадаємо, у Генштабі виступають за те, щоб поняття "ЗСУ" і поняття "корупція" були зовсім несумісними. Оскільки військові мають концентруватися лише на виконанні бойових завдань. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а "не на пошуку їжі, не на пошуку одежі, не на пошуку засобів бронезахисту".

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