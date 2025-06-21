За скільки часу Росія може захопити Донецьку область: в ЗСУ відповіли

Російські втрати / © Associated Press

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Росії знадобляться десятки років і мільйони втрат, аби вийти на адмінмежі Донецької області — наразі це виглядає як недосяжна мета.

Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктора Трегубова в етері телемарафону.

«Приблизно, як ми рахували, за кілька десятків років і кілька мільйонів втрат вони могли б впоратися (вийти на адміністративні межі Донецької області, — Ред.). Давайте подивимося, що на те просування, яке відбувалося після 2023 року, скільки у них втрат після 2023 року — це сотні тисяч осіб… Так, просування безумовно є, але воно в межах окремих районів Донецької області», — підкреслив речник ОСУВ.

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Попри це, він застеріг: ворог не відмовиться від спроб тиску — і на полі бою, і на цивільне населення, і на дипломатичному фронті.

«Це не означає, що вони (російські війська, — Ред.) не будуть завдавати додаткового тиску на українське суспільство тими самими обстрілами цивільних об’єктів. Плюс це не значить, що вони не будуть тиснути на дипломатичному рівні, намагаючись підірвати зусилля з захисту України», — додав Трегубов.

Раніше в естонській розвідці зазначили, що окупанти не можуть досягти прориву на фронті, тому дедалі частіше вдається до ударів по житлових кварталах України.

Нагадаємо, росіяни продовжують штурмувати Вовчанськ. ЗСУ утримують свої позиції та знищують техніку окупантів. Водночас Росія зменшила інтенсивність штурмів на Сумщині. Причина — значне виснаження сил та засобів ворога, а не зміна тактики.

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