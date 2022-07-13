У ЗСУ спростували фейк російської пропаганди про "збиття чотирьох українських літаків"

У Командуванні повітряних сил ЗСУ це спростували та наголосили, що українська авіація, яку окупанти "знищили ще 24 лютого" виконує свої завдання.

Про це під час брифінгу у "Медіацентрі Україна – Укрінформ" повідомив Юрій Ігнат, речник Командування повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат спростував пропагандистську інформацію про те, що нібито сьогодні було збито чотири українських літаки.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Всі наші літаки виконують свої завдання та знаходяться там, де їм потрібно", - повідомив Ігнат.

Також у Командуванні повітряних сил наголосили, що росіяни почали економити високоточні ракети та обстрілюють Україну озброєнням радянського зразка.

"Наразі противник широко застосовує ракети радянського виробництва. Вже йдуть розмови про те, що вичерпуються запаси високоточних ракет росії. Можемо сміливо говорити про те, що вони заощаджують такі ракети", -сказав Юрій Ігнат.

У ЗСУ наголосили, що ПС України збили 217 ворожих літаків, 188 - гелікоптерів, 665 - БПЛА.

Нагадаємо, 12 липня близько 14.30 російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря.

Також російське Міністерство оборони прозвітувало про збиття 70 українських літаків Су-25. Проте до війни в України було лише 24 таких штурмовики.

За час війни Росії проти України російська пропаганда встигла на 108% знищити українську авіацію та на 80% розбити армію. Брехливі заяви пов'язують із тим, що після виведення окупаційної армії з-під Києва росіяни розчарувалися у своїй "військовій могутності", а тому Міноборони РФ вирішило приписувати собі фейкові успіхи.

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