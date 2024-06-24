У ЗСУ спростували повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку

У ЗСУ спростували інформацію про нібито повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку.

Про це заявили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсносні. Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює. Наразі на його вулицях точаться важкі бої. Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем", - йдеться у повідомленні.

Наразі вживаються всі заходи для вибиття звідти окупантів. Тривають бої, ситуація - під контролем підрозділів Збройних Сил України.

Нагадаємо, 23 червня ресурс DeepState опублікував інформацію про повну окупацію Новоолександрівки.

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