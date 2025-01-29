У ЗСУ спростували заяву DeepState про захоплення Великої Новосілки: яка ситуація наразі

Водночас він зазначив, що росіяни мають чисельну перевагу, а українські військові стикаються з труднощами через характер боїв у місті.

Речник 110-ї ОМБр Іван Сєкач спростував інформацію про те, що російські війська захопили Велику Новосілку. Бої за населений пункт тривають, а повідомлення DeepState, які з’явилися в ніч на 29 січня, не відповідають дійсності.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Наразі я не можу підтвердити те, що там стверджує DeepState. Бої за Велику Новосілку продовжуються, і стрілецькі, і піхотні, артилерія і все", – сказав Сєкач.

Він зазначив, що росіяни мають чисельну перевагу, а українські військові стикаються з труднощами через характер боїв у місті. За його словами, підрозділ бригади спеціалізується на відкритій місцевості, а штурм укріплених позицій противника в будівлях вимагає інших тактик, однак бійцям доводиться адаптуватися до нових умов.

Окремо речник звернув увагу на річку, що протікає через населений пункт. Вона ускладнює логістику і для українських, і для російських військ.

Велика Новосілка на мапі DeepState. / Фото: Deepstatemap

"Противник наразі не думає про плацдарм. Скоріш за все, на цій ділянці фронту, саме у Великій Новосілці, буде зупинений наступ противника", – заявив він, пояснивши, що для форсування річки росіянам знадобиться значна перевага в силах і спеціальна операція.

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Водночас співзасновник DeepState Руслан Микула заявив, що російські війська вже давно закріпилися в районі річки Кашлагач і спокійно пересуваються по центру міста. За його словами, "на північних околицях Великої Новосілки ще на вихідних помічали групи російських військових по 5−10 осіб, яким ніхто не чинив опору". Він також зазначив, що окупанти запускали феєрверки, що, на його думку, свідчить про відсутність опору. "Такого ми ще ніде не бачили, що ворог настільки безкарно себе поводив", – додав він.

Раніше DeepState повідомив, що російські війська окупували Велику Новосілку на Донеччині, а також просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки.