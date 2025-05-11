У ЗСУ спростували інформацію про наказ відкривати вогонь тільки у відповідь

Український військовий

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У Збройних силах України спростували інформацію про те, що їм було віддано наказ відкривати вогонь лише у відповідь, і наразі всі діють згідно з оперативною інформацією.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері телемарафону.

Він підкреслив, що не було жодного наказу відкривати вогонь по ворогу лише у відповідь.

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«Всі підрозділи діють згідно з тим, як склалась оперативна ситуація, згідно обстановки. Це якийсь нонсенс — стріляти тільки у відповідь», — сказав Волошин.

Днями низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що нібито існує наказ стріляти лише у відповідь на атаки росіян. Такий наказ нібито надійшов у звʼязку з так званим «перемир’ям», яке оголосив російський диктатор Путін.

Раніше повідомлялося, що у РНБО вважають, що Росія не хоче миру. Втім на цю думку можуть вплинути усвідомлення можливих втрат.

Ми раніше інформували, що Росія готується розширити фронт бойових дій до адмінкордонів Дніпропетровської області, використовуючи це як інструмент тиску на Україну та її західних союзників.

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