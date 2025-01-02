У ЗСУ треба йти усім, аби стримати ворога, — екскомандувач аеромобільних військ України

На думку військового, необхідно, щоб усі від 18 до 70 років, хто здатен тримати зброю, йшли до лав Збройних сил.

Збройним силам України бракує особового складу на оборонних позиціях, що дозволяє ворогу просуватися на фронті.

Про це заявив Іван Якубець, командувач аеромобільних військ України у 2005 році, в ефірі “КИЇВ24”.

“Росіяни використовують цю ситуацію й активно просуваються на всіх напрямках, де немає щільної міської забудови. Вони обходять Покровськ і намагаються замкнути велике кільце над Кураховим”, – зазначив Якубець.

Екскомандувач вважає, що, попри розмови про можливе замороження конфлікту, Росія не відмовилася від своїх агресивних планів і продовжуватиме наступ, адже має певні успіхи на фронті.

“Необхідно, щоб усі від 18 до 70 років, хто здатен тримати зброю, йшли до лав Збройних сил. Потрібно мобілізувати всіх, створювати нові піхотні підрозділи, які будуть готові ‘зариватись у землю’ і стримувати ворога”, — наголосив Якубець.

Він закликав українців згуртуватися й докласти всіх зусиль для захисту країни в умовах інтенсивних бойових дій.

Нагадаємо, що ситуація на деяких ділянках фронту загострюється. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень.