У ЗСУ відповіли, чи перетнули росіяни головну лінію оборони у Часовому Яру — Волошин про ситуацію у місті

Під час штурмів армія РФ застосовує не лише піхотні підрозділи, а й танки та броньовані машини.

Російські окупанти не перетнули головної лінії оборони ЗСУ в місті Часів Яр, проте вони активно просуваються на схід від неї.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав у коментарі для LIGA.net.

За словами речника ЗСУ, Мережею шириться відео, де російські солдати рухаються повз зруйновані будинки у місті Часів Яр, і це відео було зроблено у мікрорайоні Канал, на схід від каналу Сіверський Донець — Донбас, що є головною лінією оборони українських військових у місті.

"Окупанти не перетинали головної лінії оборони, проте активно просуваються на схід від нього у цьому мікрорайоні", — сказав речник.

Утім пропагандистські російські джерела розповсюджують інформацію щодо просування окупантів на 500 метрів у мікрорайоні. Деякі говорили про начебто бої у районі Новий з поширенням кадрів із мікрорайону Канал.

За словами Волошина, росіяни намагаються штурмувати Часів Яр у цих мікрорайонах, а також атакувати у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, що на південний захід від міста.

"Російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала. Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру", — сказав речник.

Нагадаємо, приблизно від 3 червня ворог намагається накопичити сили в крайніх будинках мікрорайону Канал у Часовому Яру. Це та частина міста, яка найближче розташована до тимчасово окупованого армією РФ Бахмута.

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