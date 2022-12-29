У ЗСУ відреагували на цинічну заяву Міноборони РФ про ракети "Калібр": "Це напад істерії"

У Збройних силах назвали "нападом істерії" заяву Міноборони РФ про те, що "Калібри не закінчаться ніколи", бо насправді ракети цього типу у росіян вичерпуються.

Це прокоментувала речниця Оперативного комендування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Як правило, це свідчить про черговий напад істерії на тому боці, оскільки вони усвідомлюють, що ракети закінчуються, і розуміють, що використання такої зброї є для них дуже дороговартісним. А створення нових ракет ускладнено, зокрема, санкціями", - сказала Гуменюк.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на подібні погрози РФ та посилити проти неї санкції, аби таким чином не дозволити країні-агресорці виробляти "Калібри".

"Під час сьогоднішньої атаки на бойовому чергуванні було 20 "Калібрів. І країна-терорист випустила їх усі. Тобто вони сьогодні, скажімо так, шиканули", - повідомила речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, під час масованої атаки 29 грудня Міноборони Росії опублікувало пост із погрозами на адресу України. Російське відомство у соціальних мережах розмістило напис: "Калібри не закінчаться ніколи".

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