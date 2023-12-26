У ЗСУ відреагували на заяви Росії про знищення двох українських Су-24 в Криму

Російське Міноборони звітує про нібито знищення двох українських бомбардувальників Су-24М під час атаки на Крим вночі 26 грудня. У Повітряних силах ЗСУ спростовують це.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зазначимо, що Міноборони країни-агресорки визнали, що корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження під час атаки по Феодосії. З їхніх слів, нібито під час протиповітряного бою засоби ППО "знищили" два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет. Втім, речник Повітряних сил ЗСУ не підтверджує такі заявив РФ.

"Звісно, що Росія буде намагатися якось вкласти наївному населенню, яке не хоче думати головою, якісь "факти" про знищення української авіації. <...> Вірити цьому не варто", - наголосив Ігнат.

За його словами, подолати російське ПВО вдається за допомогою "певних тактичних приймів і гарному західному озброєнню". Зокрема, Storm Shadow, є SCALP на озброєнні. Юрій Ігнат зауважив, що "явно не одну запускають ракету" для такого ураження.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що вночі проти 26 грудня в Криму було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ". Опозиційні кримські ЗМІ повідомляють, що було знищено судно, яке привезло до окупованого півострова боєприпаси з Ірану.

У Міноборони РФ відреагували на "бавовну" в Феодосії. Втім, там наголошують, що їхній великий десантний корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження під час атаки.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українські військові ліквідували російський десантний корабель "Новочеркаськ"

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