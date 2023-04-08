У ЗСУ висміяли довжелезну траншею росіян на Запоріжжі: "Будуть рекордсменами з окопів"

Гуменюк переконана, що це єдина "перемога" противника.
Спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк висміяла довжелезний окоп, який вирили російські військові на захопленій частині Запорізької області.
Свій коментар провитвір ворога вона дала у ефірі телемарафону "Єдині новини".
Гуменюк запевнила, що траншея окупантів буде єдиною їхньою перемогою у війні проти України, інші їм не світять.
"Ну, хоч у чомусь у них перемога буде. Інших перемог не буде. Нехай будуть рекордсменами з окопів", – з іронією сказала речниця Сил оборони півдня.
Нагадаємо, на супутникових знімках Sentinel-2 було виявлено окоп завдовжки 70 км, який російські загарбники вирили на тимчасово захопленій території Запорізької області. Крайні точки цього укріпрайону розташовані приблизно за 9 км від захопленого Мелітополя, який окупаційна "влада" визнала своєю "столицею".
Додамо, що від початку 2023 року росіяни побудували нові захисні споруди і в Криму. Цей факт у березні теж був зафіксований на фото з супутника.
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