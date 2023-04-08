У ЗСУ висміяли довжелезну траншею росіян на Запоріжжі: "Будуть рекордсменами з окопів"

Спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк висміяла довжелезний окоп, який вирили російські військові на захопленій частині Запорізької області.

Свій коментар провитвір ворога вона дала у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Гуменюк запевнила, що траншея окупантів буде єдиною їхньою перемогою у війні проти України, інші їм не світять.

"Ну, хоч у чомусь у них перемога буде. Інших перемог не буде. Нехай будуть рекордсменами з окопів", – з іронією сказала речниця Сил оборони півдня.

Нагадаємо, на супутникових знімках Sentinel-2 було виявлено окоп завдовжки 70 км, який російські загарбники вирили на тимчасово захопленій території Запорізької області. Крайні точки цього укріпрайону розташовані приблизно за 9 км від захопленого Мелітополя, який окупаційна "влада" визнала своєю "столицею".

Додамо, що від початку 2023 року росіяни побудували нові захисні споруди і в Криму. Цей факт у березні теж був зафіксований на фото з супутника.

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