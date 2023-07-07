У ЗСУ визнають, що битися з російськими військами стає все важче – Bild

Особливо великою проблемою для українських військових є перевага росіян у повітрі.

Битися з російськими військами стає все важче. Проблеми для Збройних сил України на полі бою продовжують створювати російська авіація і безпілотники.

Про це зізналися бійці ЗСУ в інтерв'ю Bild.

Особливо великою проблемою для українських бійців є перевага росіян у повітрі, зазначає видання. Оскільки солдатам поблизу фронту часто не вистачає засобів ППО.

Ускладнює завдання ЗСУ і масове виробництво російських безпілотників. Завдяки БПЛА ворог краще бачить пересування українських військ вдень і одразу відкриває вогонь. Тому українським бійцям потрібні засоби нічного бачення у великій кількості, щоб рухатися уночі, а ще - бронетехніка.

Великою ціною Україні дається і просування ЗСУ замінованими росіянами полями. Багато захисників вже втратили кінцівки.

Разом з тим, військові зазначають, що ресурси для подальшого наступу є - як у техніці (використано не більше 15%), так і в людях. Та й самі бійці налаштовані позитивно і готові звільняти українську територію від окупантів.

Однак, на думку 30-річної військової Маргарити, контрнаступ швидким не вийде.

"Ситуація завжди була складною, а зараз ще складніша! За кожним сантиметром звільненої території стоять життя багатьох бійців. Є жертви, важкі бої. Російська армія не деградує і воює примітивно, деякі частини дуже ефективно воюють і удосконалюються, використовують дрони. Сама їхня армія здається слабкою, але вони удосконалюються і намагаються йти в ногу з технологіями", - каже військова.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков також повідомив, що в контрнаступі ще не були задіяні основні військові резерви, зокрема навчені на Заході та оснащені сучасними танками і бронемашинами НАТО бригади.