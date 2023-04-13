У ЗСУ є два варіанти контрнаступу — генерал Маломуж

У зовнішній розвідці України назвали кілька варіантів контрнаступу ЗСУ.
Україна розглядає безліч варіантів контрнаступу, серед яких, ймовірно, повільне просування на півдні, або потужні удари, які призведуть до втечі окупантів.
Про це розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж, повідомляє "Обозреватель".
За його словами, західні союзники України, передусім США, розглядають два варіанти стратегічної наступальної операції української армії. Перший – прорив на певних ділянках фронту, потужні удари по ворогові з метою його дезорієнтації та втечі. Цей варіант розрахований здебільшого на південний напрямок й передбачає захід у Крим.
"На цьому фоні українська армія звільняє вже цілі регіони та сектори – Запорізьку, Херсонську області – та захід до Криму. Це перший формат", - каже генерал армії.
Другий формат - контрнаступ на сході з фланговими ударами, й тиловими, і фронтовими, що дасть можливість розбити окупантів і йти далі, як це було на Харківському напрямку.
Нагадаємо, видання The Washington Post заявило, що контрнаступ України затримується через погодні умови, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів. Зазначається, що ще більше ускладнює заплановану контратаку витік десятків американських військових і розвідувальних документів, зокрема багато деталей про стан української армії і її можливості, слабкі місця в протиповітряній обороні, що може змусити командування України змінити плани.
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