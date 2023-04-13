У ЗСУ є два варіанти контрнаступу — генерал Маломуж

Україна розглядає безліч варіантів контрнаступу, серед яких, ймовірно, повільне просування на півдні, або потужні удари, які призведуть до втечі окупантів.

Про це розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж, повідомляє "Обозреватель".

За його словами, західні союзники України, передусім США, розглядають два варіанти стратегічної наступальної операції української армії. Перший – прорив на певних ділянках фронту, потужні удари по ворогові з метою його дезорієнтації та втечі. Цей варіант розрахований здебільшого на південний напрямок й передбачає захід у Крим.

"На цьому фоні українська армія звільняє вже цілі регіони та сектори – Запорізьку, Херсонську області – та захід до Криму. Це перший формат", - каже генерал армії.

Другий формат - контрнаступ на сході з фланговими ударами, й тиловими, і фронтовими, що дасть можливість розбити окупантів і йти далі, як це було на Харківському напрямку.

Нагадаємо, видання The Washington Post заявило, що контрнаступ України затримується через погодні умови, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів. Зазначається, що ще більше ускладнює заплановану контратаку витік десятків американських військових і розвідувальних документів, зокрема багато деталей про стан української армії і її можливості, слабкі місця в протиповітряній обороні, що може змусити командування України змінити плани.

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