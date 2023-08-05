У ЗСУ зʼявилась польова форма для жінок (фото)

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася ще 2022 року.

У Міноборони затвердили зразок однострою для жінок-військових і найближчим часом почнуться закупівлі та постачання до військ.

Про це інформують у відомстві.

Відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення. Роботу над комплектом розпочали ще 2022 року. У оновленій моделі було враховано всі побажання тих, хто брав участь у військових випробуваннях.

Зі слів міністра оборони України Олексія Резнікова, за результатами військових (дослідних) випробувань костюма літнього польового для військовослужбовиць, було затверджено технічну специфікацію на даний вид речового забезпечення.

"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська", — сказав Резніков.

Окрім того, міністр наголосив, що також продовжується робота над впровадженням жіночого бронежилета.

Такий вигляд має форма

"Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних", — зазначив він.

Сьогодні у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передовій, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

Нагадаємо, Міноборони завершило перший етап військово-дослідних випробувань. Тактичні кросівки для Збройних Сил України вже пройшли перший етап перевірки на зручність та комфорт.

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