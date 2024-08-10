Експерт назвав унікальний шанс для ЗСУ після "прориву" кордону РФ

В українських Збройних сил з'явилася можливість зайти до Бєлгородської області та розширити плацдарм операції на території РФ.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, з'явилася інформація інформація, що Росія вже може перекидати до Курської області до Бєлгородської солдатів Ленінградського військового округу. Ці дії зменшать можливості російського угруповання вести наступ у Харківській області.

"У зв'язку з цим у ЗСУ з'являється шанс витіснити ворога з Харківської області, повністю встановивши контроль над державним кордоном... а також завершити питання про переривання логістики на цьому напрямі, встановивши контроль над Шебекиним і прилеглими селами", - висловився експерт.

Мусієнко каже, що в такий спосіб українські захисники можуть не тільки витіснити ворога, а ще й провести контратаки і зайти в Бєлгородську область, створивши РФ додаткові проблеми - "змусити російське командування забирати свої сили зі сходу України".

Нагадаємо, в ISW оцінили, чим "прорив" обернеться для "фюрера" Володимира Путіна. Кремль намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і припинити українську активність углиб Росії.

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